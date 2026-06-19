Удары по Москве вызвали панику в РФ и резкую критику Кремля, - ISW

Один российский "военкор" в своем посте, который впоследствии был удалён, заявил, что украинские войска смогли нанести значительный ущерб, несмотря на высокоэффективные системы противовоздушной обороны Москвы.

Он подчеркнул, что Украина переносит войну в районы РФ далеко за пределы приграничных регионов, и поэтому заявляет о необходимости усилить противовоздушную оборону вокруг объектов по всей стране.

Другой "военкор" раскритиковал российские СМИ за то, что в своих публикациях они значительно преуменьшают значение ударов.

По его словам, те, кто "оторвался от народа", контролируют государственные СМИ и создали ложную реальность, где "все хорошо", призывая их точно освещать события.

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Еще один блогер добавил, что России нужно изменить свой подход, иначе официальные отчеты будут еще более оторванными от реальности, чем сейчас.

Он раскритиковал государственные СМИ за сообщения о далекой от реальности так называемой "СВО", которая затронула только Украину, а не Россию, а также за отклонение сообщений о перемещении украинцев на поле боя как "фейковых новостей".

Российский "военкор" отметил, что россияне теперь могут "воочию убедиться", что заявления пропагандистов о том, что "все идет хорошо", не соответствуют действительности.

Аналитики ISW отмечают, что во время освещения ударов Украины в контролируемых государственных СМИ отмечалось усилия Кремля по контролю информации, одновременно уменьшая последствия самих ударов.

Так, оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что основные российские государственные телеканалы "Первый канал" и "НТВ" не освещали атаку на Москву в своих дневных эфирах, а канал "Россия-1" лишь цитировал официальные заявления.

При этом ни один из телеканалов не транслировал отдельный репортаж об ударе. Вместо этого они сосредоточивались преимущественно на необходимости наказать жителей, которые снимают на видео и выкладывают в сети удары и их последствия.