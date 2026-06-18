"Слів замало". У Путіна після удару по Москві вибухнули погрозами

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після масованої атаки українських безпілотників на Москву пообіцяв регулярні масовані удари по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Life.ru.

Лавров прокоментував атаки українських безпілотників на Москву і заявив, що "тільки слів у відповідь на дії Києва недостатньо".

За його словами, Росія проводитиме "масовані групові удари на регулярній основі" по цілях, від яких залежить боєздатність ЗСУ.

"Це завдання поставлено Верховним головнокомандувачем, наші збройні сили виконують його і будуть виконувати", – додав міністр, маючи на увазі Путіна.