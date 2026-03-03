Удари по Ірану можуть зірвати повну відмову ЄС від газу з Росії

Війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи та знову активізувати дискусію в ЄС щодо повної заборони імпорту російського природного газу.
Про це заявив міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Ціни на газ різко злетіли вперше з 2022 року: чи вплине це на українців
Цього тижня ціни на газ у Європі зросли на 75% і досягли багаторічних максимумів. Причиною стало загострення бойових дій в Ірані та навколо нього, що вплинуло на експорт енергоносіїв із країн Перської затоки.
Зокрема, великий експортер скрапленого природного газу Катар у понеділок призупинив виробництво.
Міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд під час конференції в Осло сказав, що останні події ускладнили ситуацію на ринку.
"ЄС чітко заявив, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними", - повідомив він.
За його словами, з огляду на нинішню геополітичну ситуацію, дискусія про відмову від російського газу може відновитися.
"З огляду на геополітичну ситуацію, яку ми бачимо зараз, я вважаю, що дебати відродяться", - додав міністр.
Нагадаємо, нещодавно країни Європейського Союзу остаточно схвалили заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року - майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Норвегія, найбільший виробник газу на континенті, наразі покриває близько 30% попиту Європи та постачає близько 20% нафти.
Тим часом на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході Іран пригрозив, що обстрілюватиме будь-яке судно, яке спробує пройти через Ормузьку протоку - стратегічний маршрут на півдні Перської затоки.
Саме цим шляхом транспортується газ із Катару, який забезпечує близько 20% світових поставок скрапленого природного газу.
Також ЗМІ писали, що Китай чинить тиск на іранських посадовців, закликаючи їх утриматися від дій, які можуть порушити експорт катарського газу або інші поставки енергоносіїв через Ормузьку протоку.