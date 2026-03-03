Удари по Ірану можуть зірвати повну відмову ЄС від газу з Росії

Цього тижня ціни на газ у Європі зросли на 75% і досягли багаторічних максимумів. Причиною стало загострення бойових дій в Ірані та навколо нього, що вплинуло на експорт енергоносіїв із країн Перської затоки.

Зокрема, великий експортер скрапленого природного газу Катар у понеділок призупинив виробництво.

Міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд під час конференції в Осло сказав, що останні події ускладнили ситуацію на ринку.

"ЄС чітко заявив, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними", - повідомив він.

За його словами, з огляду на нинішню геополітичну ситуацію, дискусія про відмову від російського газу може відновитися.

"З огляду на геополітичну ситуацію, яку ми бачимо зараз, я вважаю, що дебати відродяться", - додав міністр.