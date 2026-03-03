Ціни на газ різко злетіли вперше з 2022 року: чи вплине це на українців
Через конфлікт на Близькому Сході ціни на газ у Європі зросли на цілих 54% - найбільше з часів кризи 2022 року. Проте в Україні це не вплине на тарифи для населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та коментар енергетичного експерта Володимира Омельченка.
Зупинка заводу у Катарі та наслідки
Як вказує видання, ціни на газ у Європі різко зросли після зупинки виробництва скрапленого газу в Катарі, викликаної атакою іранських дронів.
Видання додає, що завод Ras Laffan компанії QatarEnergy покриває близько п'ятої частини світових поставок зрідженого природного газу, і безпрецедентна зупинка зараз загрожує енергетичній безпеці та сколихнула світові ринки.
Ф'ючерси на еталонний газ у Європі зросли найбільше з часів кризи 2022 року, спричиненої вторгненням Росії в Україну.
Поставки зрідженого газу з Близького Сходу вже були перервані з вихідних, оскільки танкери значною мірою припинили транзит через Ормузьку протоку, критично важливу артерію для світових потоків палива на вході до Перської затоки.
"Загроза безпеці постачання існує тут і зараз. Її масштаби залежатимуть від тривалості зупинки, але зараз ми перебуваємо в новому сценарії", - розповіли аналітики.
Чи вплине це на ситуацію в Україні
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна пояснював, що коливання цін у Європі не вплинуть на побутових споживачів України, оскільки для них діє фіксована ціна в межах спеціальних зобов’язань.
Тарифи також залишаться незмінними для підприємств теплокомуненерго та виробників тепла для бюджетних установ.
Вплив можливий лише для комерційного сектору, де діє ринкова ціна на газ, і він навряд чи буде суттєвим через зменшення власного видобутку та залежність від імпорту.
Конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, з 28 лютого триває спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану.
У відповідь Тегеран застосовує балістичні ракети та дрони. Під вогнем опинилася не лише територія Ізраїлю, а й країни, де розміщені американські бази: Катар, Бахрейн, Кувейт та ОАЕ.
Через бойові дії та взаємні атаки судноплавство в регіоні фактично зупинилося - обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.