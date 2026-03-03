Блокування Ормузької протоки: ЗМІ дізналися про таємний тиск Китаю на Іран

Китай чинить тиск на іранських посадовців, закликаючи їх утриматися від дій, які можуть порушити експорт катарського газу або інші поставки енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, високопоставлені керівники газової галузі заявили, що Пекін за лаштунками звертається до Тегерана із закликом не вдаватися до дій, які можуть дестабілізувати енергетичні перевезення в регіоні.

Наразі повідомляється про щонайменше чотири пошкоджені комерційні судна.

Bloomberg вказує, що Китай, як найбільший у світі імпортер нафти та газу, залишається однією з найбільш вразливих країн у разі ескалації в Перській затоці.

Попри наявність значних запасів, майже половина імпорту сирої нафти до КНР у грудні проходила транзитом через Ормузьку протоку.

"Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, уникнути ескалації напруженості та забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

За даними джерел видання в енергетичній галузі, які говорили на умовах анонімності, Тегеран також просять не атакувати газові об’єкти Катару.

Ця країна забезпечує близько 30% потреб Китаю у скрапленому природному газі, що робить стабільність поставок критично важливою для другої за величиною економіки світу.

Чому Китай боїться блокади Ормузької затоки

Китай залишається ключовим покупцем іранської нафти та фактично економічним "рятівним колом"для Ірану.

Водночас Пекін залежить від стабільності всього регіону Перської затоки, оскільки поставки як нафти, так і газу здійснюються через вузький морський коридор.