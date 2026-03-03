Удары по Ирану могут сорвать полный отказ ЕС от газа из России

Война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизировать дискуссию в ЕС относительно полного запрета импорта российского природного газа.
Об этом заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На этой неделе цены на газ в Европе выросли на 75% и достигли многолетних максимумов. Причиной стало обострение боевых действий в Иране и вокруг него, что повлияло на экспорт энергоносителей из стран Персидского залива.
В частности, крупный экспортер сжиженного природного газа Катар в понедельник приостановил производство.
Министр энергетики Норвегии Терье Осланд во время конференции в Осло сказал, что последние события осложнили ситуацию на рынке.
"ЕС четко заявил, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными", - сообщил он.
По его словам, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, дискуссия об отказе от российского газа может возобновиться.
"Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы видим сейчас, я считаю, что дебаты возродятся", - добавил министр.
Напомним, недавно страны Европейского Союза окончательно одобрили запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - почти через четыре года после полномасштабного вторжения России в Украину.
Норвегия, крупнейший производитель газа на континенте, сейчас покрывает около 30% спроса Европы и поставляет около 20% нефти.
Между тем на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке Иран пригрозил, что будет обстреливать любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив - стратегический маршрут на юге Персидского залива.
Именно по этому пути транспортируется газ из Катара, который обеспечивает около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.
Также СМИ писали, что Китай оказывает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от действий, которые могут нарушить экспорт катарского газа или другие поставки энергоносителей через Ормузский пролив.