Удар по Сумах та домовленість між США та Україною щодо копалин: новини за 24 березня

Удар по Сумах

Вчора вдень росіяни завдали ракетного удару по центру Сум. Спочатку місцева влада повідомляла про 28 постраждалих, але це число стрімко зростало.

Як виявилось, російські окупанти цілилися по густонаселеному району міста. Через атаку пошкоджено школу та багатоповерхівки.

Рятувальники повідомляли, що через атаку почалося кілька пожеж. Також вони провели евакуацію 40 дітей і 16 дорослих.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу, що така атака сталася на тлі порожніх заяв росіян про мир та закликав Захід чинити тиск на РФ для продовження дипломатії.

За даними Сумської міської ради, до вечора кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Сумам зросла до майже 90 мирних жителів. Серед постраждалих - 17 діти.

Угода про рідкісноземи

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він очікує, що американо-українську угоду про рідкісноземельні метали незабаром підпишуть.

Трамп зробив заяву про угоду з Україною під час зустрічі зі своїм кабінетом міністрів.

Також президент США додав, що Вашингтон обговорює з Києвом можливість, за якої американські компанії управлятимуть українськими електростанціями.

Виплати "тисячі Зеленського" завершено

В Україні завершили виплати тисячі гривень у рамках програми "Зимова єПідримка". Однак деяким українцям пообіцяли виплатити гроші пізніше.

Міністерство економіки України повідомило, що в період із 13 до 28 лютого українці отримали 703 млн гривень допомоги. Серед них - 124,5 тисячі виплат на дітей.

СБУ звернулася до батьків українських дітей

Служба безпеки України звернулася до батьків українських дітей із застереженням. Правоохоронці попереджають, що окупанти використовують підлітків у терактах.

Детальніше про заяву Служби безпеки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Програму "контракт 18-24" розширять на ще один рід військ

Президента України Володимир Зеленський розповів, що він заслухав доповідь щодо програми з "контрактом 18–24". За його словами, доповідали щодо перших результатів програми.

Президент розповів, що програма "контракт 18-24" розшириться ще на один рід військ.

В Саудівській Аравії пройшли переговори США та РФ

Вчора, 24 березня, відбулись консультації між представниками Росії та США щодо завершення війни в Україні. Зустріч тривала більш як 12 годин.

Очікується, що в сьогодні, у вівторок, 25 березня, сторони розповсюдять спільну заяву за підсумками проведених перемовин.

ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної

Збройні сили України звільнили частину територій поблизу Дворічної у Харківській області у березні.

"Покращили положення, це дуже важливі, але невеликі операції", - розповів представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.