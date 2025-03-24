Програму "контракт 18-24" розширять на ще один рід військ, - Зеленський

Програма "Контракт 18-24" розшириться ще на один рід військ. Наразі розглядається питання щодо доєднання підрозділів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що всі ефективні підрозділи в Силах оборони повинні мати можливості для розвитку та посилення оборонного потенціалу країни.

"Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників", - пояснив глава держави.

Зеленський розповів, що він заслухав доповідь щодо програми з "контрактом 18–24". За його словами, доповідали щодо перших результатів програми.

"Контракт 18-24"

На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

У Міноборони розповіли, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби. При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі Збройними силами України.

Також ми повідомляли, які посади передбачені для військовослужбовців за програмою "Контракт 18-24" та які спеціальності доступні для молодих українців, які бажають долучитися до ЗСУ.

Зауважимо, що днями Кабінет міністрів розширив програму "Контракт 18-24". Завдяки цьому ініціатива поширилась на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.

До того ж у п'ятницю, 21 березня, ми писали, що "контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. РБК-Україна підготувало список бригад.

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