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ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної, - полк "Ахіллес"

Понеділок 24 березня 2025 12:06
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ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної, - полк "Ахіллес" Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України (ЗСУ) звільнили частину територій поблизу Дворічної у Харківській області у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олеся Маляревича в ефірі телемарафону.

"Покращили положення, це дуже важливі, але невеликі операції", - розповів Маляревич.

Як нагадує "Суспільне", DeepState повідомляло про звільнення територій біля Фиголівки 14 березня, поблизу Голубівки й Синьківки - 10 березня, а біля Западного - 5 березня.

ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної, - полк &quot;Ахіллес&quot;

Фото: ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної (deepstate)

За словами Маляревича, росіяни не припиняють штурмів на Куп'янському напрямку й працюють піхотними підрозділами.

"Ворог наразі працює піхотними підрозділами, понтонні переправи не нові, намагаються це робити. Ми знаходимо їх, коли вони підходять до річки, це не завжди вдається. Але і на переправі знищуємо, і на підходах знищуємо, і на лівому березі Осколу знищуємо, - розповів Маляревич.

Водночас росіяни, яким вдалось переправитись на правий берег Осколу - риють нори, шукають хати, бліндажі й підвали.

"Інколи буває, що 3-4 особи перебувають у секторі, а територія замальовується як "червона", то це не значить, що там зайшли полком і стоять — така зараз специфіка на цьому напрямку. Там десь до пів тисячі піхоти противника перебуває, але вони розповзлися на великі території, їх виявити і знищити важко", - додав він.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби, 23 березня, на Куп'янському напрямку відбулось п'ять ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії росіян у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.

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