У Сумах вже 88 постраждалих через удар росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

Там уточнили, що серед постраждалих - 17 дітей.

"Кількість постраждалих зросла до 88", - ідеться в повідомленні міськради.

Обстріл Сум

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по центру Сум сьогодні вдень. Спочатку місцева влада повідомляла про 28 постраждалих, але це число зросло.

Росіяни цілилися по густонаселеному району міста. Через атаку пошкоджено школу, а також багатоповерхівки.

Рятувальники повідомляли, що через атаку почалося кілька пожеж. Також вони провели евакуацію 40 дітей і 16 дорослих.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу, що така атака сталася на тлі порожніх заяв росіян про мир. Він закликав Захід чинити тиск на РФ для продовження дипломатії.

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