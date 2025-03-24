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Під ударом багатоповерхівки та школа, багато поранених. РФ атакувала ракетою центр Сум

Суми , Понеділок 24 березня 2025 15:19
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Під ударом багатоповерхівки та школа, багато поранених. РФ атакувала ракетою центр Сум Ілюстративне фото: рятувальник під час ліквідації наслідків російського обстрілу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та школа, є поранені.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Ворог завдав ракетного удару по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, школа. Діти знаходилися в захисній споруді, зараз їх евакуйовують, всі живі", - розповів Артюх.

За його словами, рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків, гасінню пожеж. Також ведеться поквартирний обхід щодо надання допомоги постраждалим людям.

Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, росіяни атакували житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.

Наразі відомо про поранених 24 дорослих та 4 дитини. Усі екстрені служби працюють на місці.

Фото: наслідки ракетного удару по Сумах (t.me/kobzarartemsn)

Обстріл України 24 березня

Нагадаємо, у ніч на 24 березня росіяни запустили по Україні 147 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 97 "Шахедів". Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Зокрема, у Київській області внаслідок обстрілу є поранений.

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