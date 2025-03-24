Під ударом багатоповерхівки та школа, багато поранених. РФ атакувала ракетою центр Сум

Ілюстративне фото: рятувальник під час ліквідації наслідків російського обстрілу (Getty Images)

Російські війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та школа, є поранені.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Ворог завдав ракетного удару по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, школа. Діти знаходилися в захисній споруді, зараз їх евакуйовують, всі живі", - розповів Артюх. За його словами, рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків, гасінню пожеж. Також ведеться поквартирний обхід щодо надання допомоги постраждалим людям. Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, росіяни атакували житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади. Наразі відомо про поранених 24 дорослих та 4 дитини. Усі екстрені служби працюють на місці. Фото: наслідки ракетного удару по Сумах (t.me/kobzarartemsn)