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Сибіга про удар РФ по Сумах: будь-яка дипломатія з Москвою вимагає тиску

Київ, Понеділок 24 березня 2025 18:45
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Сибіга про удар РФ по Сумах: будь-яка дипломатія з Москвою вимагає тиску Фото: у Сумах гасять пожежі після російського удару (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

Російські заяви про мир є порожніми. Агресор продовжує завдавати жорстоких ударів по мирних містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

Сибіга нагадав, що кілька годин тому через російський удар по центру Сум постраждали десятки мирних жителів, серед них - багато дітей.

"Замість того щоб робити порожні заяви про мир, Росія повинна припинити бомбардування наших міст і закінчити війну з мирним населенням. Будь-яка дипломатія з Москвою має бути підкріплена вогневою міццю, санкціями і тиском", - додав глава МЗС.

Обстріл Сум

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, вдень, росіяни атакували центр Сум. По місту було завдано ракетного удару.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки поранення дістали 74 мирні жителі, серед яких 13 дітей. При цьому пошкоджено школу та багатоповерхівки.

Варто зауважити, що такі атаки Росії відбуваються після того, як російський диктатор Володимир Путін нібито погодився припинити удари по цивільній інфраструктурі України.

При цьому сьогодні, 24 березня, у Саудівській Аравії відбуваються переговори між американськими та російськими чиновниками. Вони обговорюють пропозиції щодо припинення вогню між Україною та РФ.

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