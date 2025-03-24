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Переговори США та РФ завершились: вони тривали понад 12 годин, - ЗМІ

Саудівська Аравія, Понеділок 24 березня 2025 21:56
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Переговори США та РФ завершились: вони тривали понад 12 годин, - ЗМІ Ілюстративне фото: американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Консультації між представниками Росії та США щодо завершення війни в Україні завершились. Зустріч тривала більш як 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське інформаційне агентство "ТАСС".

Російські ЗМІ повідомляють, що зустріч делегацій Росії та США в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, завершилася після понад 12 годин переговорів.

За наявною інформацією, підсумки консультацій будуть офіційно оприлюднені лише завтра. Очікується, що в вівторок, 25 березня сторони розповсюдять спільну заяву за підсумками проведених перемовин.

Зауважимо, що спочатку планувалось, що сторони обговорять "лінію контролю" та заходи зі зміцнення довіри, включаючи питання повернення вкрадених Росією українських дітей.

Американську делегацію на цій зустрічі очолюють Ендрю Пік та Майкл Антон, а від Росії участь у переговорах взяли участь Григорій Карасін та Сергій Беседа.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні Україна та США мають провести новий раунд перемовин. ЇХ зустріч планувалась після зустрічі американців з російською делегацією.

Даними The New York Times повідомив, що цього разу переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, вчора відбулась розмова між Україною та США, а сьогодні - між Вашингтоном і Москвою.

Ми повідомляли, що в Офісі президента вже розкрили деталі переговорів України та США в Саудівській Аравії.

Тим часом у Путіна також зробили перші заяви про нові перемовини РФ і США в Ер-Ріяді.

Варто додати, що сьогодні надвечір спікер Держдепу США Теммі Брюс повідомила, що США працюють над тим, щоб Україна і Росія почали повне перемир'я. За її словами, наразі сторони близькі до цього, як ніколи раніше.

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