Удар "Шахедів" по Конотопу: пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури
Російські війська сьогодні вночі, 23 серпня, обстріляли Конотоп Сумської області. В результаті ворожого удару пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.
"Маємо три прильоти вночі. Попередньо, без жертв і постраждалих. Але інформація ще додатково уточнюється", - зазначив мер Конотопа.
За словами Семеніхіна, в результаті ворожого удару є не критичні пошкодження житлових будинків, з 8:00 ранку розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків прильотів.
"Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений. Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота ворожих розвіддронів", - додав міський голова.
Удари РФ по Сумській області
Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 серпня, мер Конотопа повідомив, що росіяни обстріляли місто ударними дронами "Шахед" із посиленою бойовою частиною. Також раніше ворог знищив дронами об'єкт інфраструктури в Конотопі.
Окрім того, 22 серпня загарбники обстріляли рятувальників у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа. Також у той же час під обстріл потрапила житлова забудова.
Також ввечері 15 серпня російський дрон вдарив по центральному ринку в Сумах. Після "прильоту" почалася пожежа, в результаті якої згоріли кілька торгових павільйонів.