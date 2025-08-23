ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар "Шахедів" по Конотопу: пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури

Субота 23 серпня 2025 08:31
UA EN RU
Удар "Шахедів" по Конотопу: пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури Фото: війська РФ вдарили по Конотопу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 23 серпня, обстріляли Конотоп Сумської області. В результаті ворожого удару пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.

"Маємо три прильоти вночі. Попередньо, без жертв і постраждалих. Але інформація ще додатково уточнюється", - зазначив мер Конотопа.

За словами Семеніхіна, в результаті ворожого удару є не критичні пошкодження житлових будинків, з 8:00 ранку розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків прильотів.

"Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений. Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота ворожих розвіддронів", - додав міський голова.

Удари РФ по Сумській області

Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 серпня, мер Конотопа повідомив, що росіяни обстріляли місто ударними дронами "Шахед" із посиленою бойовою частиною. Також раніше ворог знищив дронами об'єкт інфраструктури в Конотопі.

Окрім того, 22 серпня загарбники обстріляли рятувальників у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа. Також у той же час під обстріл потрапила житлова забудова.

Також ввечері 15 серпня російський дрон вдарив по центральному ринку в Сумах. Після "прильоту" почалася пожежа, в результаті якої згоріли кілька торгових павільйонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Конотоп Вторгнення Росії до України
Новини
Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі
Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"