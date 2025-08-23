Удар "Шахедів" по Конотопу: пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури

Російські війська сьогодні вночі, 23 серпня, обстріляли Конотоп Сумської області. В результаті ворожого удару пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.

"Маємо три прильоти вночі. Попередньо, без жертв і постраждалих. Але інформація ще додатково уточнюється", - зазначив мер Конотопа.

За словами Семеніхіна, в результаті ворожого удару є не критичні пошкодження житлових будинків, з 8:00 ранку розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків прильотів.

"Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений. Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота ворожих розвіддронів", - додав міський голова.