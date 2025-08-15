Окупанти вдарили по центральному ринку в Сумах: почалася сильна пожежа (відео)
Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, атакували Суми. "Приліт" був по цивільній інфраструктурі в центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram та в.о. мера Сум Артема Кобзара у Telegram.
"Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади - по цивільній інфраструктурі", - написав Григоров.
Він уточнив, що після "прильоту" почалася пожежа. На місці працюють усі екстрені служби.
У мережі вже пишуть про те, що ціллю ворожої атаки став центральний ринок. За непідтвердженою інформацією, для атаки ворог використовував дрон.
В.о. мера Сум Артем Кобзар розповів, що для удару окупанти використали дрон. За попередньою інформацією, поранених чи загиблих немає.
Удар по Дніпру
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 15 серпня, також завдали ракетного удару по передмістю Дніпра.
Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, станом на зараз відомо про одного загиблого та одного постраждалого.
Унаслідок російського удару пошкоджено вантажний автомобіль та автобус.
За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Дніпро балістичними ракетами.
Варто зауважити, що такі удари відбуваються за кілька годин до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.