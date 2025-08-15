Окупанти вдарили по центральному ринку в Сумах: почалася сильна пожежа (відео)

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, атакували Суми. "Приліт" був по цивільній інфраструктурі в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram та в.о. мера Сум Артема Кобзара у Telegram .

"Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади - по цивільній інфраструктурі", - написав Григоров.



Він уточнив, що після "прильоту" почалася пожежа. На місці працюють усі екстрені служби.

У мережі вже пишуть про те, що ціллю ворожої атаки став центральний ринок. За непідтвердженою інформацією, для атаки ворог використовував дрон.

В.о. мера Сум Артем Кобзар розповів, що для удару окупанти використали дрон. За попередньою інформацією, поранених чи загиблих немає.