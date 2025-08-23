ua en ru
Удар "Шахедов" по Конотопу: повреждены жилые дома и объект инфраструктуры

Суббота 23 августа 2025 08:31
Удар "Шахедов" по Конотопу: повреждены жилые дома и объект инфраструктуры Фото: войска РФ ударили по Конотопу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 23 августа, обстреляли Конотоп Сумской области. В результате вражеского удара повреждены жилые дома и объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Артема Семенихина.

"Есть три прилета ночью. Предварительно, без жертв и пострадавших. Но информация еще дополнительно уточняется", - отметил мэр Конотопа.

По словам Семенихина, в результате вражеского удара есть не критические повреждения жилых домов, с 8:00 утра начал работу Штаб по ликвидации последствий прилетов.

"Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен. Ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа вражеских разведдронов", - добавил городской голова.

Удары РФ по Сумской области

Напомним, сегодня ночью, 23 августа, мэр Конотопа сообщил, что россияне обстреляли город ударными дронами "Шахед" с усиленной боевой частью. Также ранее враг уничтожил дронами объект инфраструктуры в Конотопе.

Кроме того, 22 августа захватчики обстреляли спасателей в Зноб-Новгородской общине на Сумщине. В результате удара возник пожар. Также в то же время под обстрел попала жилая застройка.

Также вечером 15 августа российский дрон ударил по центральному рынку в Сумах. После "прилета" начался пожар, в результате которого сгорели несколько торговых павильонов.

Сумская область Конотоп Вторжение России в Украину
