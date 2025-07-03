Атака дронів на Конотоп: у місті знищено об'єкт інфраструктури

Російські терористи під час атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА) знищили об'єкт інфраструктури у Конотопі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

Відзначив, що незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомляли про групи ворожих дронів, які рухались у напрямку Конотопа . Вже о 10:19 Семеніхін повідомив про вибух у місті та попередив про підліт ще ворожих дронів.

Наразі інші подробиці атаки не розкриваються.

Як відзначив пізніше Семеніхін, внаслідок атаки обійшлось без постраждалих .

Обстріли України з боку Росії

Від початку війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України ракетами різних типів, дронами, керованими авіаційними бомбами (КАБи) та артилерією. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. У ніч на росіяни застосували 52 безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.