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Атака дронів на Конотоп: у місті знищено об'єкт інфраструктури

Четвер 03 липня 2025 11:12
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Атака дронів на Конотоп: у місті знищено об'єкт інфраструктури Ілюстративне фото: у Конотопі внаслідок атаки знищено об'єкт інфраструктури (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи під час атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА) знищили об'єкт інфраструктури у Конотопі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

Як відзначив пізніше Семеніхін, внаслідок атаки обійшлось без постраждалих.

Наразі інші подробиці атаки не розкриваються.

Відзначив, що незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомляли про групи ворожих дронів, які рухались у напрямку Конотопа. Вже о 10:19 Семеніхін повідомив про вибух у місті та попередив про підліт ще ворожих дронів.

Обстріли України з боку Росії

Від початку війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України ракетами різних типів, дронами, керованими авіаційними бомбами (КАБи) та артилерією. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. У ніч на росіяни застосували 52 безпілотника.

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Війна в Україні Конотоп Сумська область
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