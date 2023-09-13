Удар по Севастополю: з'явилися супутникові знімки наслідків

Внаслідок удару по Севастополю цієї ночі на території морського заводу було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Журналісти опублікували супутникові знімки Севастопольського морського заводу зроблені сервісом Planet.com.

Знімки були зроблені 12 та 13 вересня.

За попередніми даними, через атаку по заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Атака на Севастополь

Сьогодні вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. При цьому у відомстві країни-агресора заявили про збиття 7 із них.

До того ж РФ звинувачує Україну в нібито атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажних катерів.

Зазначимо, що на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Займання сталося у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

У ГУР підтвердили, що Україна завдала ударів по російських військово-морських цілях та портовій інфраструктурі в Севастополі, але офіційно не повідомили, яким чином.

При цьому Sky News з посиланням на українські та західні джерела повідомило, що удару було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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