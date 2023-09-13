Удар по Севастополю: появились спутниковые снимки последствий

Вследствие удара по Севастополю этой ночью на территории морского завода были повреждены большой десантный корабль и подлодка. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Журналисты опубликовали спутниковые снимки Севастопольского морского завода, сделанные сервисом Planet.com.

Снимки были сделаны 12 и 13 сентября.

По предварительным данным, из-за атаки по заводу были повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Атака на Севастополь

Сегодня ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. При это в ведомстве страны-агрессора заявили о сбитии 7 из них.

К тому же, РФ обвиняет Украину в якобы атаке на корабле Черноморского флота безэкипажных катеров.

Отметим, что на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание случилось в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

В ГУР подтвердили, что Украина нанесла удары по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, но официально не сообщили, каким образом.

При этом Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщило, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - читайте в материале РБК-Украина.

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