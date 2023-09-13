ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, - Sky News

Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними видання, українське та західне джерело повідомили, що для удару по штабу Чорноморського флоту РФ були розгорнуті британські крилаті ракети Storm Shadow.

"Це була Storm Shadow", - повідомило одне з джерел видання.

Зображення в соціальних мережах зафіксували вибухи та полум'я, що пронизували верф на тлі нічного неба сьогодні рано вранці.

Удар по Севастополю

Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, 7 з них нібито збили.



Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.

Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Загоряння спалахнула у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

Заяви України

Україна підтвердила, що завдала ударів по російських військово-морських цілях і портовій інфраструктурі в місті Севастополь, яке було анексовано Росією ще з 2014 року, але офіційно не повідомила, яким чином.

Реакція РФ

Росія заявила, що по об'єкту було випущено десять крилатих ракет, сім з яких були збиті засобами протиповітряної оборони. Також було зірвано атаку трьох безпілотних човнів.

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

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