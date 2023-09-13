ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, - Sky News
Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання, українське та західне джерело повідомили, що для удару по штабу Чорноморського флоту РФ були розгорнуті британські крилаті ракети Storm Shadow.
"Це була Storm Shadow", - повідомило одне з джерел видання.
Зображення в соціальних мережах зафіксували вибухи та полум'я, що пронизували верф на тлі нічного неба сьогодні рано вранці.
Удар по Севастополю
Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, 7 з них нібито збили.
Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.
Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Загоряння спалахнула у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.
Заяви України
Україна підтвердила, що завдала ударів по російських військово-морських цілях і портовій інфраструктурі в місті Севастополь, яке було анексовано Росією ще з 2014 року, але офіційно не повідомила, яким чином.
Реакція РФ
Росія заявила, що по об'єкту було випущено десять крилатих ракет, сім з яких були збиті засобами протиповітряної оборони. Також було зірвано атаку трьох безпілотних човнів.
Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.
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