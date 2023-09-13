У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь

В Севастополі цієї ночі дронами та ракетами був атакований судноремонтний завод. Окупанти заявляють про жертви та загиблих, а ГУР вже підтверджує враження двох кораблів РФ.

Що відомо про потужну атаку на Севастополь, яка призвела до пошкодження російських кораблів - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Вибухи в Севастополі

Починалося все з того, що цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше сім потужних вибухів. Після чого стало відомо про пожежу районі Південної бухти, а саме в районі місцевого морського заводу.

Крім того, близько четвертої ранку жителі Севастополя знову заявили про повторні вибухи та стрілянину.

Згодом з'явилася і реакція Міноборони РФ.

Під атаку потрапив судноремонтний завод

Після того, як в мережі з'явилися яскраві кадри пожежі в Севастополі внаслідок "бавовни" в Міноборони РФ заявили, що під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе. У Шойгу традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Там відзвітували, що всього Україна нібито "застосувала 10 крилатих ракет та 3 безекіпажних катерів" під час "удару по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем".

Також росіяни стверджують, що нібито сім ракет їм вдалося збити патрульним кораблем "Василь Биків" та знищити всі безекіпажні катери.

А от не збиті ракети все ж влучили в ціль. Ворог визнав, що через атаку отримали пошкодження два кораблі, що нібито "перебувають на ремонті".

Додатково про завод

Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе - це найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму, одне з провідних промислових підприємств Азово-Чорноморського регіону, повідомляється на сайті підприємства.

Він був заснований у 1783 році. За всю історію свого існування завод мав повне завантаження та виконував найскладніші роботи з ремонту, модернізації та будівництва кораблів та судів різного класу. Окупанти використовують його як основну ремонтну базу Чорноморського флоту РФ.

Вражено два кораблі росіян. Які саме?

Човни "Ростов-на-Дону" та "Мінськ"

Як пишуть російські Телеграм-канали, внаслідок атаки було пошкоджено два судна. Йдеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ", на яких сталася пожежа. Обидва кораблі перебували на ремонті у сухому доці.

Відомо, що підводний човен росіян Б-237 "Ростов-на-Дону", пройшов випробування і зачислений до флоту РФ у 2014 році. Його вартість оцінюється в близько 300 млн доларів. Він є носієм ракет "Калібр". Загалом до Чорноморського флоту РФ приписано шість таких підводних човнів, один з яких продовжує залишатися у Середземному морі з 2022 року.

Фото: російський дизель-електричний підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (mill.ru)

Додамо, що великий десантний корабель "Минск" був спущений на воду ще у 1983 році. Як пише Defence Express, корабель приписаний до Балтійського флоту РФ, але напередодні російського повномасштабного вторгнення був разом з аналогічними кораблям Північного флоту РФ перекинутий до Чорного моря.

Фото: великий десантний російський корабель проекту 775 "Мінськ" (mill.ru)

Для РФ це вже третій десантний корабель, який був виведений з ладу після знищення "Саратова", а також ураження "Оленегорский горняк" у Новоросійську. Таким чином у строю у Чорному морі РФ може мати не більше восьми.

Човни "Ропуча" та "Kіло"

Також у мережі поширилися й інші припущення того, які саме кораблі росіян могли бути вражені.Американський OSINT-аналітик допустив, що в Севастополі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" та підводний човен "Kіло".

Фото: в OSINT вважають, що метою удару по Севастополю міг стати один із російських великих десантних кораблів "Ропуча" та підводний човен "Кіло".

ГУР підтверджує враження двох кораблів РФ

Зауважимо, що джерело РБК-Україна в Головному управлінні розвідці Міноборони вже підтвердило ураження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці.

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу після удару

На знімках супутників NASA показано, як виглядає територія Севастопольського морського заводу на світовій карті пожеж проекту FIRMS.

Супутники зафіксували вогонь сьогодні о 4 годині. Помітно, що всі три осередки пожеж знаходяться на території морського заводу: два в Південній бухті та один у Корабельній бухті.

Фото: супутники NASA зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

Відповідно до супутникових знімків, обидва кораблі дійсно знаходились у сухому доці. При цьому це також означає, що й сам сухий док, який має величезне значення для ремонту та обслуговування кораблів у Севастополі також зазнав пошкодження.

Атака здійснювалася з літаків?

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на те, що нічна атака на Севастополь здійснювалася з літаків.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил ЗСУ за чудову бойову роботу! Далі буде...", - написав він.

Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував інформацію "Суспільному" так: "Можна зробити висновок, що ураження завдали льотчики Повітряних сил".

Є жертви та поранені

Російські Телеграм-канали Shot і Baza пишуть, що попередньо дві людини загинули і 26 постраждали внаслідок ракетної атаки на Севастопольський морський завод ім. С.Орджонікідзе.

За даними роспабліків, усі загиблі та постраждалі - співробітники заводу.

Тим часом свої цифри щодо постраждалих озвучив і так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, які дещо різняться з росвиданнями. Він заявив, що йдеться про 24 потерпілих, а четверо - у стані середньої тяжкості.

Своєю чергою проросійські місцеві Телеграм-канали повідомляють, що серед співробітників морзаводу нібито немає ні загиблих, ні постраждалих. У Росії ж цю інформацію поки не коментують.

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