Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу після удару по Севастополю

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту пожеж проєкту FIRMS.

Як помітно на супутникових знімках, пожежа доволі масштабна. Загоряння зафіксували о 4:00.

скриншот firms.modaps.eosdis.nasa.gov

При цьому місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" зазначає, що всі три осередки пожеж після удару знаходяться на території морського заводу у Севастополі. Два з них - у Південній бухті, ще один - у Корабельній бухті.

Що відомо про удар по Севастополю

Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, три з них нібито збили.

Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.

Україна поки не коментувала нічні події на території окупованого Криму.

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