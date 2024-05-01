Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела

Внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.

Що відомо про атаку

За свідченням очевидців, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про "небезпеку дронів". Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

Крім того, користувачі соціальних мереж повідомили про наявність дронів в небі над Воронезькою областю. Там також було чутно "роботу ППО", а в ЗМІ повідомили про пошкодження будинків у Воронезькій області нібито "внаслідок збиття одного з дронів літакового типу".

Рязанський НПЗ

Зазначимо, що Рязанський нафтопереробний завод розташований у місті Рязані та входить до НК "Роснефть". Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ - 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт.

Нагадаємо, що 13 березня 2024 року цей завод вже був атакований українськими безпілотниками. Тоді повідомлялося, що для удару був застосований далекобійний дрон-камікадзе "Лютий". Що відомо про цей БПЛА - РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Удари по нафтопереробних заводах Росії