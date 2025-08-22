Удар РФ по заводу Flex у Мукачеві та нові вимоги Путіна щодо України: новини за 21 серпня

Російські війська завдали удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві. Тим часом ЗМІ розкрили нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна для завершення війни проти України.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 21 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

РФ вдарила по заводу Flex у Мукачеві

У ніч на 21 серпня російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

Внаслідок атаки постраждали 23 людини. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів.

У ЦПД зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.

Зупиниться у двох областях і вийде з трьох: ЗМІ розкрили нові вимоги Путіна щодо України

Російський диктатор Володимир Путін висунув нові вимоги для завершення війни проти України.

Джерела Reuters, знайомі з позицією Кремля, повідомили, що у новій пропозиції Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з тих частин Донбасу, які досі перебувають під українським контролем. Натомість Москва готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні - у Запорізькій та Херсонській областях.

Водночас Росія нібито погодилася відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, які наразі окупує.

ЗСУ провели спецоперацію у Джанкої: уражено російські потяги з пальним

Сили спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 21 серпня успішно вразили рухомий склад окупантів із пально-мастильними матеріалами поблизу Джанкоя.

"Спецоперація: порушена логістика окупантів у тимчасово окупованому Криму", - пояснили військові.

За даними Генштабу, Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой.

Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що він зволікав з дозволом Україні бити американською зброєю вглиб Росії.

Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну загарбників. Це як велика команда в спорті, яка має фантастичний захист, але якій не дозволяють грати в атакуючому стилі. Немає шансів на перемогу!", - написав Трамп.

Так само, за словами американського лідера, й з Україною та Росією.

"Абсолютно некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ВІДБИВАТИСЯ, тільки ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало? У будь-якому випадку, ця війна ніколи б не відбулася, якби я був президентом - НУЛЬОВІ ШАНСИ. Цікаві часи попереду!", - зазначив він.

Зачищено шість пунктів: Сирський розповів, як ЗСУ зрізають Добропільський виступ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок. Зокрема він побував у підрозділах, які проводять стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступу.

"Моя особлива увага - тим ділянкам фронту, де найважче. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі", - розповів він.

Сирський зазначив, що попри чисельну перевагу росіян, задіяні на напрямку підрозділи ЗСУ та Національної гвардії України вже зачистили шість населених пунктів та ліквідували сотні російських солдатів.

Військові отримають ще 14 днів відпустки: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує щонайменше 15 днів відпустки військовим.

Згідно з документом, 15 днів відпустки тепер надаються обов’язково, а решта 15 днів (із загальних 30 днів на календарний рік) - залежно від можливостей конкретного підрозділу.

Документ також передбачає низку нововведень. Зокрема, учасники бойових дій зможуть скористатися додатковими 14 днями відпустки, норма про які раніше не діяла під час воєнного стану.

Крім того, контрактники віком від 18 до 24 років, які не мають вищої освіти й навчаються, отримають право на відпустку для складання іспитів.

ЗСУ уразили Новошахтинський НПЗ та низку важливих об’єктів росіян

У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Це один із головних постачальників пального для півдня Росії та забезпечує військові частини агресора.

Резервуари заводу вміщують понад 210 тисяч кубічних метрів. В Генштабі доповіли про численні вибухи після ураження цілі.