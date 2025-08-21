Військові отримають ще 14 днів відпустки: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує щонайменше 15 днів відпустки військовим. Крім того, вони матимуть змогу отримати додаткові 14 днів відпочинку.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Згідно з документом, 15 днів відпустки тепер надаються обов’язково, а решта 15 днів (із загальних 30 днів на календарний рік) - залежно від можливостей конкретного підрозділу.

Документ також передбачає низку нововведень. Зокрема, учасники бойових дій зможуть скористатися додатковими 14 днями відпустки, норма про які раніше не діяла під час воєнного стану.

Крім того, контрактники віком від 18 до 24 років, які не мають вищої освіти й навчаються, отримають право на відпустку для складання іспитів.

Закон набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.