Зупиниться у двох областях і вийде з трьох: ЗМІ розкрили нові вимоги Путіна щодо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання, знайомі з позицією Кремля, повідомили, що у новій пропозиції Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з тих частин Донбасу, які досі перебувають під українським контролем. Натомість Москва готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні - у Запорізькій та Херсонській областях.

Водночас Росія нібито погодилася відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, які наразі окупує.

Попри це, розбіжності між сторонами залишаються критичними. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не відмовиться від міжнародно визнаних територій і не піде з Донбасу, який виконує роль "фортеці", що стримує російські війська.

"Якщо йдеться про просто відхід зі сходу - ми не можемо цього зробити. Це питання виживання нашої країни", - сказав він.

Зеленський також нагадав, що курс на вступ до НАТО закріплений у Конституції, і лише Україна та Альянс вирішуватимуть це питання, а не Росія.

У Білому домі та НАТО поки утрималися від коментарів. Водночас експерти наголошують: вимога Кремля про відхід України з Донбасу є абсолютно неприйнятною для Києва як у політичному, так і у стратегічному плані.