Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що він зволікав з дозволом Україні бити американською зброєю вглиб Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив у своїй соцмережі TruthSocial .

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну загарбників. Це як велика команда в спорті, яка має фантастичний захист, але якій не дозволяють грати в атакуючому стилі. Немає шансів на перемогу!", - написав Трамп.

Так само, за словами американського лідера, й з Україною та Росією

"Абсолютно некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ВІДБИВАТИСЯ, тільки ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало? У будь-якому випадку, ця війна ніколи б не відбулася, якби я був президентом - НУЛЬОВІ ШАНСИ. Цікаві часи попереду!", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна після початку повномасштабного вторгнення РФ кілька років просила у США американську далекобійну зброю, а потім і дозвіл застосовувати її по ворожих тилах на російській території.

Однак тодішній президент США Джо Байден надав остаточний дозвіл на удари по РФ лише під самий кінець свого президентського терміну восени 2024 року.