Майже 300 дронів та десятки ракет: у Повітряних силах розкрили подробиці нічної атаки
Російські війська вночі запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 13 січня противник атакував 18 балістичними ракетами "Іскандер-М" та зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької областей РФ, ТОТ Криму, а також сімома ракетами "Іскандер-К" із Курської та Бєлгородської областей РФ", - зазначили у Повітряних силах.
Також повідомляється, що ворог застосував 293 ударних дрони типу Shahed, "Гербера" і а також безпілотники інших типів, близько 200 із них – "Шахеди".
Зазначається, що удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 247 цілей:
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М",
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 240 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів.
При цьому зафіксовано влучання балістичних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
Масований обстріл 13 січня
У ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову масштабну атаку на Київ та низку інших регіонів України, застосовуючи ракети різних типів і ударні безпілотники.
Близько другої години ночі по столиці було завдано удару балістичними ракетами - у місті лунали вибухи. Під ранок Київ знову опинився під ракетною атакою.
Під обстрілами цієї ночі також перебували Харків, Одеса, Житомирщина та Кривий Ріг. Вже є інформація про загиблих, поранених і значні руйнування. Зокрема, в Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.
Детально про те, що відомом про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.