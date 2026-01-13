"Укрзалізниця" попередила про масові затримки потягів: список рейсів
Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням низка приміських поїздів курсує із затримками у Київській, Чернігівській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Затримки на Київщині та Чернігівщині
Зокрема, з орієнтовною затримкою близько 2,5 години прямує поїзд №6606 Малин - Київ.
На Чернігівщині через відсутність напруги поїзд №6907 Ніжин - Київ вирушив зі станції Заворичі із затримкою 41 хвилина.
На Київщині через пропуск пріоритетних поїздів поїзд №6540 Фастів-1 - Святошин відправився із запізненням 38 хвилин.
Затримки руху в напрямку Харкова
Через відсутність напруги в контактній мережі поїзди до Харкова курсують із затримками зі станції Мерефа:
- №6506 Златопіль - Харків - затримка 1 година
- №6682 Власівка Харків - затримка 47 хвилин
Пізніше "Укрзалізниця повідомила" про оновлення по Харківщині: через коливання напруги затримки фіксуються на ділянці Мерефа - Харків у напрямку Харкова.
Йдеться про поїзди:
- №6506 Златопіль - Харків
- №6508 Біляївка - Харків
- №6684 Берестин - Харків
- №6702 Зміїв - Харків
Коростенський напрямок
З міркувань безпеки також затримується відправлення низки приміських поїздів Коростенського напрямку. На невизначений час затримані:
- №6610 Коростень - Борщагівка
- №6606 Малин - Київ
В "Укрзалізниці" зазначають, що рух поїздів коригується залежно від безпекової ситуації та стану енергомережі, а про зміни пасажирів інформуватимуть додатково.
Західний напрямок
Також затримуються потяги:
- 178 Івано-Франківськ-Київ +2.30
- 771 Київ-Хмельницький +3 години
- 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година
Однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися
Обстріл Києва 13 січня
У ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову масштабну атаку на Київ та низку інших регіонів України, застосовуючи ракети різних типів і ударні безпілотники.
Близько другої години ночі по столиці було завдано удару балістичними ракетами - у місті пролунали вибухи. Під ранок Київ знову опинився під ракетною атакою.
Під обстрілами цієї ночі також перебували Харків, Одеса та Кривий Ріг. Вже є інформація про загиблих, поранених і значні руйнування. Зокрема, в Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.