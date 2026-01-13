ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

"Укрзалізниця" попередила про масові затримки потягів: список рейсів

Україна, Вівторок 13 січня 2026 08:55
UA EN RU
"Укрзалізниця" попередила про масові затримки потягів: список рейсів Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" попередила про масові затримки потягів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням низка приміських поїздів курсує із затримками у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Затримки на Київщині та Чернігівщині

Зокрема, з орієнтовною затримкою близько 2,5 години прямує поїзд №6606 Малин - Київ.

На Чернігівщині через відсутність напруги поїзд №6907 Ніжин - Київ вирушив зі станції Заворичі із затримкою 41 хвилина.

На Київщині через пропуск пріоритетних поїздів поїзд №6540 Фастів-1 - Святошин відправився із запізненням 38 хвилин.

Затримки руху в напрямку Харкова

Через відсутність напруги в контактній мережі поїзди до Харкова курсують із затримками зі станції Мерефа:

  • №6506 Златопіль - Харків - затримка 1 година
  • №6682 Власівка Харків - затримка 47 хвилин

Пізніше "Укрзалізниця повідомила" про оновлення по Харківщині: через коливання напруги затримки фіксуються на ділянці Мерефа - Харків у напрямку Харкова.

Йдеться про поїзди:

  • №6506 Златопіль - Харків
  • №6508 Біляївка - Харків
  • №6684 Берестин - Харків
  • №6702 Зміїв - Харків

Коростенський напрямок

З міркувань безпеки також затримується відправлення низки приміських поїздів Коростенського напрямку. На невизначений час затримані:

  • №6610 Коростень - Борщагівка
  • №6606 Малин - Київ

В "Укрзалізниці" зазначають, що рух поїздів коригується залежно від безпекової ситуації та стану енергомережі, а про зміни пасажирів інформуватимуть додатково.

Західний напрямок

Також затримуються потяги:

  • 178 Івано-Франківськ-Київ +2.30
  • 771 Київ-Хмельницький +3 години
  • 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година

Однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися

Обстріл Києва 13 січня

У ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову масштабну атаку на Київ та низку інших регіонів України, застосовуючи ракети різних типів і ударні безпілотники.

Близько другої години ночі по столиці було завдано удару балістичними ракетами - у місті пролунали вибухи. Під ранок Київ знову опинився під ракетною атакою.

Під обстрілами цієї ночі також перебували Харків, Одеса та Кривий Ріг. Вже є інформація про загиблих, поранених і значні руйнування. Зокрема, в Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Потяг
Новини
У Києві діють аварійні відключення світла після атаки РФ
У Києві діють аварійні відключення світла після атаки РФ
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році