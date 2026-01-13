"Укрзалізниця" попередила про масові затримки потягів: список рейсів

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням низка приміських поїздів курсує із затримками у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Затримки на Київщині та Чернігівщині

Зокрема, з орієнтовною затримкою близько 2,5 години прямує поїзд №6606 Малин - Київ.

На Чернігівщині через відсутність напруги поїзд №6907 Ніжин - Київ вирушив зі станції Заворичі із затримкою 41 хвилина.

На Київщині через пропуск пріоритетних поїздів поїзд №6540 Фастів-1 - Святошин відправився із запізненням 38 хвилин.

Затримки руху в напрямку Харкова

Через відсутність напруги в контактній мережі поїзди до Харкова курсують із затримками зі станції Мерефа:

№6506 Златопіль - Харків - затримка 1 година

№6682 Власівка Харків - затримка 47 хвилин

Пізніше "Укрзалізниця повідомила" про оновлення по Харківщині: через коливання напруги затримки фіксуються на ділянці Мерефа - Харків у напрямку Харкова.

Йдеться про поїзди:

№6506 Златопіль - Харків

№6508 Біляївка - Харків

№6684 Берестин - Харків

№6702 Зміїв - Харків

Коростенський напрямок

З міркувань безпеки також затримується відправлення низки приміських поїздів Коростенського напрямку. На невизначений час затримані:

№6610 Коростень - Борщагівка

№6606 Малин - Київ

В "Укрзалізниці" зазначають, що рух поїздів коригується залежно від безпекової ситуації та стану енергомережі, а про зміни пасажирів інформуватимуть додатково.

Західний напрямок

Також затримуються потяги:

178 Івано-Франківськ-Київ +2.30

771 Київ-Хмельницький +3 години

6 Ясіня-Запоріжжя +1 година

Однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися