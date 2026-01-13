РФ розгромила термінал "Нової пошти" під Харковом: з'явилось відео з місця події

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова - з'явилось відео, як рятувальники розгрібають завали та допомагають потерпілим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Харківської обласної прокуратури.

Як видно на кадрах, працівники ДСНС та інші екстрені служби ліквідують наслідки удару ворога. Окрім гасіння пожежі та розгрібання уламків на записі видно, як рятувальники несуть на ношах, скоріш за все, працівника терміналу - принаймні його одяг, який погано видно на кадрах, схожий на форму працівників "Нової пошти".

"Наслідки обстрілу терміналу "Нової пошти" в передмісті Харкова", - йдеться у коментарі під відео, яке опублікували в пресслужбі прокуратури.

Удар РФ по передмістю Харкова

У ніч на 13 січня росіяни завдали удару по передмістю Харкова після того, як у низці областей оголосили загрозу балістики, а Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в регіоні.

Згодом з'явилась інформація про пожежу, яка сталась після вибухів за Харковом, які було чути і в самому обласному центрі. Далі ЗМІ писали про двох загиблих в результаті атаки і кількох постраждалих.

Також ворог вдарив і в самому Харкові після нальоту дронів - там "Шахед" влучив у санаторій для дітей, спалахнула пожежа.

Ворог регулярно обстрілює Харків

Росія регулярно завдає ударів по Харківській області та власне Харкову, адже регіон є пріоритетним для Москви. Саме Харківська область була однією з чотирьох, на які зазіхав глава Кремля Володимир Путін щодо його умов мирного врегулювання.

Однак Україна не погодилась ні на прямі умови Путіна, ні на таку ж пропозицію щодо Харківщини, яка спочатку була зазначена у мирному плані США, який розробили росіяни та американці. Як відомо, наразі мирний план суттєво змінений і готовий на 90%, про що повідомляв глава держави Володимир Зеленський.