ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Удар РФ по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что с посылками и компенсациями

Вторник 13 января 2026 10:38
UA EN RU
Удар РФ по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что с посылками и компенсациями РФ осуществила удар по инновационному терминалу "Новой почты" под Харьковом (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Ирина Костенко

Этой ночью РФ осуществила ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Клиентам, чьи посылки были уничтожены, сообщили о дальнейших действиях и компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Facebook.

Последствия удара РФ по инновационному терминалу НП

"Сегодня ночью враг совершил ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу", - рассказали украинцам в компании.

Отмечается, что было уничтожено:

  • почти полностью - грузовой терминал НП;
  • частично - почтовый терминал "Новой почты".

При этом пострадали, к сожалению, люди (есть погибшие и раненые).

В НП сообщили, что в результате вражеской атаки были ранены четверо коллег:

  • трое сотрудников сортировочного центра;
  • один водитель партнера-перевозчика.

"Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает", - уточнили в "Новой почте".

Между тем погибли четверо работников:

  • двое работников сортировочного центра;
  • двое водителей партнера-экспедитора.

"Мы на постоянной связи с их семьями и предоставляем всю необходимую помощь", - подчеркнули в пресс-службе НП.

В завершение клиентам, чьи посылки были уничтожены, сообщили: "Мы свяжемся и компенсируем их стоимость".

"Сочувствуем семьям погибших и пострадавших. Мы помним каждого", - подытожили в компании.

Удар РФ по терминалу &quot;Новой почты&quot; под Харьковом: что с посылками и компенсациямиПубликация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Что известно об атаке на терминал "Новой почты"

В ночь на вторник, 13 января, армия РФ осуществила очередной удар по пригороду Харькова после того, как в ряде областей объявили угрозу баллистики. Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в регионе.

Впоследствии появилась информация о пожаре, который произошел после взрывов за Харьковом (их было слышно и в самом областном центре).

Уже вскоре СМИ сообщили о двух погибших в результате атаки и нескольких пострадавших.

Сообщалось также, что РФ ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова.

При этом в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в Telegram обнародовали видео, на котором были зафиксированы последствия вражеской атаки по пригороду Харькова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как работники ГСЧС и другие экстренные службы ликвидируют последствия удара врага.

Кроме тушения пожара и разгребания обломков на записи видно, как спасатели несут на носилках, вероятно, работника терминала "Новой почты" (его одежда видна плохо, однако она все же несколько похожа на форму работников НП).

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.

Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным (по состоянию на 09:30), противовоздушной обороной было сбито или подавлено 247 целей.

При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Читайте также, что в целом известно о нынешней атаке РФ на Киев, Одессу, Харьков и другие города Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта посилки послуги Харьков Бизнес Ракетная атака
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году