Удар ракет по Черкасах: серед поранених виявилася дитина

У Черкасах унаслідок нічної ракетної атаки кількість постраждалих зросла до сімох осіб. Серед них виявилася дитина.

Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Його заява прозвучала на тлі повітряної тривоги та попередження від Повітряних сил України про загрозу застосування балістики росіянами.

Бондаренко пообіцяв надати детальнішу інформацію пізніше та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися по медичну допомогу, серед них - одна дитина", - повідомив він.

За його словами, станом на ранок, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що спалахнули в місті внаслідок нічної атаки.

Комбінована атака РФ 24 липня

Росія вночі запустила безпілотники типу "Шахед" і ракети. В історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.

Пізніше з'ясувалося, що загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

Також атаці "Шахедів" піддався Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Ба більше, вибухи пролунали у Черкасах на тлі ракетної атаки. Раніше повідомлялося, що в місті спалахнули пожежі.

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