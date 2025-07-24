Ракетна атака по Черкасах: у місті пожежі, 6 постраждалих

В ніч на 24 липня Росія атакувала Черкаську область ракетами. Внаслідок обстрілу в місті спалахнули кілька масштабних пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табуреця.

"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. За попередніми даними, шестеро травмованих", - йдеться у публікації. Наразі всі профільні служби працюють на місцях ураження. За попередніми даними, щонайменше шістьох осіб поранено, їх госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Медики надають потерпілим необхідну допомогу. На місцях прильотів працюють рятувальники, медики, поліція та вибухотехніки. Містян закликають залишатися в укриттях або дотримуватись правил безпеки, доки триває ліквідація наслідків атаки. Влада обіцяє надати детальнішу інформацію після завершення першочергових заходів із порятунку та оцінки масштабів руйнувань.