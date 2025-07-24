Ракетна атака по Черкасах: у місті пожежі, 6 постраждалих
В ніч на 24 липня Росія атакувала Черкаську область ракетами. Внаслідок обстрілу в місті спалахнули кілька масштабних пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табуреця.
"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. За попередніми даними, шестеро травмованих", - йдеться у публікації.
Наразі всі профільні служби працюють на місцях ураження.
За попередніми даними, щонайменше шістьох осіб поранено, їх госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.
На місцях прильотів працюють рятувальники, медики, поліція та вибухотехніки. Містян закликають залишатися в укриттях або дотримуватись правил безпеки, доки триває ліквідація наслідків атаки.
Влада обіцяє надати детальнішу інформацію після завершення першочергових заходів із порятунку та оцінки масштабів руйнувань.
Нагадаємо, під час підвищеної ракетної небезпеки у Черкасах пролунали кілька потужних вибухів.
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