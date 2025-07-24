Миколаїв зазнав атаки "Шахедів": у місті спалахнули пожежі

У ніч на 24 липня Росія атакувала безпілотниками типу "Шахед" Миколаїв. У місті через атаку дронів спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Олександра Сєнкевича та голови ОВА Віталія Кіма.

Кім також підтвердив, що в місті спалахнули пожежі через ворожу атаку. За його словами, до теперішнього моменту інформація про постраждалих не надходила.

"Наразі відомо про пожежі на місцях ворожої атаки. Усі необхідні служби вже виїхали. Інша інформація - трохи згодом. Бережіть себе і не нехтуйте тривогами", - повідомив Сенкевич.

Нічна атака 24 липня

Нагадаємо, що Росія в ніч на 24 липня знову атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед", через що в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

У низці міст місцева влада повідомила про роботу ППО. У пабліках також писали про звуки вибухів.

Серед атакованих міст опинилася Одеса. Спочатку в ОВА повідомляли про вибухи. Пізніше стало відомо, що в місті спалахнули пожежі.

Зокрема, росіяни атакували історичний центр міста. Є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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