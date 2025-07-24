ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Миколаїв зазнав атаки "Шахедів": у місті спалахнули пожежі

Четвер 24 липня 2025 03:35
UA EN RU
Миколаїв зазнав атаки "Шахедів": у місті спалахнули пожежі Фото: РФ вдарила по Миколаєву дронами (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 24 липня Росія атакувала безпілотниками типу "Шахед" Миколаїв. У місті через атаку дронів спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Олександра Сєнкевича та голови ОВА Віталія Кіма.

"Наразі відомо про пожежі на місцях ворожої атаки. Усі необхідні служби вже виїхали. Інша інформація - трохи згодом. Бережіть себе і не нехтуйте тривогами", - повідомив Сенкевич.

Кім також підтвердив, що в місті спалахнули пожежі через ворожу атаку. За його словами, до теперішнього моменту інформація про постраждалих не надходила.

Нічна атака 24 липня

Нагадаємо, що Росія в ніч на 24 липня знову атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед", через що в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

У низці міст місцева влада повідомила про роботу ППО. У пабліках також писали про звуки вибухів.

Серед атакованих міст опинилася Одеса. Спочатку в ОВА повідомляли про вибухи. Пізніше стало відомо, що в місті спалахнули пожежі.

Зокрема, росіяни атакували історичний центр міста. Є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Дрони Війна в Україні
Новини
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки