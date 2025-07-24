Пожежі та пошкодження пам'яток архітектури: РФ вдарила по історичному центру Одеси

Росія вдарила по Одесі ударними безпілотниками типу "Шахед" у ніч на 24 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

"Незважаючи на активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті низка пожеж", - повідомив Кіпер.

За його словами, за попередньою інформацією, загорілися два поверхи в житловій багатоповерхівці. Також спалахнула пожежа на покрівлі двоповерхового будинку. Крім того, займання зафіксовано в торгових павільйонах і на АЗС.

"Також є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

Оновлено о 3:40. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.

Фото: наслідки удару Приморським бульваром в Одесі (t.me/truonline)