В Одесі горить ринок "Привоз" після атаки РФ: з'явилися фото наслідків

В Одесі через російський нічний удар за допомогою безпілотників типу "Шахед" по історичному центру міста горить ринок "Привоз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС ).

Фото: наслідки удару по ринку Привоз в Одесі (t.me/dsns_telegram)

За даними ДСНС, наразі ліквідовуються наслідки російського терору. Екстрені служби намагаються врятувати від вогню історичне місце в центрі Одеси.

"Одеський Привоз — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу", - зазначили рятувальники.

Що відомо про ринок "Привоз"

Великий продовольчий ринок в історичному центрі Одеси є місцевою пам'яткою. Його історія починається ще з 1827 року. Спочатку на ньому торгували привізним товаром. Звідси й виникла така назва.

Удар по Одесі 24 липня

Уночі, 23 липня, на тлі чергової атаки безпілотників в ОВА повідомили про роботу ППО. У місті прогриміли кілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по історичному центру міста. Спалахнули пожежі, зокрема, пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.

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