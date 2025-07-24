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Удар ракет по Черкассам: среди раненых оказался ребенок

Четверг 24 июля 2025 06:45
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Удар ракет по Черкассам: среди раненых оказался ребенок Иллюстративное фото: в Черкассах уже 7 пострадавших (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Черкассах в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, по состоянию на утро, спасателям удалось ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.

"К сожалению, имеем семерых пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - сообщил он.

Бондаренко пообещал предоставить более подробную информацию позже и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Его заявление прозвучало на фоне воздушной тревоги и предупреждения от Воздушных сил Украины об угрозе применения баллистики россиянами.

Комбинированная атака РФ 24 июля

Россия ночью запустила беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В историческом центре Одессы вспыхнули пожары в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.

Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", который находится в историческом центре города.

Также атаке "Шахедов" подвергся Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Более того, взрывы прогремели в Черкассах на фоне ракетной атаки. Ранее сообщалось, что в городе вспыхнули пожары.

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