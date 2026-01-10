Удар "Орєшніком" по Львівщині та анонс угоди про процвітання України: новини за 9 січня

Російські окупанти вдарили по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Тим часом з'явилися чутки про те, що Київ і Вашингтон підпишуть угоду про процвітання України.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 9 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

"Атака проти звичайного життя людей": Зеленський підтвердив удар "Орєшніком" по Україні

Російські війська в ніч на 9 січня вдарили по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Атака сталася проти звичайного життя людей саме під час значного похолодання.

Він зазначив, що зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям.

Зеленський і Трамп підпишуть угоду про реконструкцію України на 800 млрд доларів, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про процвітання України на 800 млрд доларів.

Західні джерела повідомили The Telegraph, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться 19-23 січня в Давосі.

Трамп заявив про підтримку законопроєкту про санкції проти РФ, але є умова

Президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує законопроект про санкції проти РФ, розроблений законодавцями. Але для підтримки все ж є умова.

За словами американського лідера, така ініціатива "має бути підпорядкована йому".

США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському басейні, - WSJ

У п'ятницю, 9 січня, США затримали танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п'яте подібне перехоплення суден за останні тижні.

За словами американських чиновників, берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера та продовжувала стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США.

Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку

Перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і міністр оборони України Денис Шмигаль подали заяви про відставку.

Спікер Ради Руслан Стефанчук розповів, що обидві заяви надійшли в український парламент.