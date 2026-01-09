Трамп заявив про підтримку законопроекту про санкції проти РФ, але є умова
Президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує законопроект про санкції проти РФ, розроблений законодавцями. Але для підтримки все ж є умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
Під час бесіди ведучий безпосередньо запитав, чи підтримує Трамп законопроект про санкції. Відповідь лідера США була такою:
"Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть... Так (підтримую - ред.), але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", - сказав Трамп.
Після журналіст ще раз його запитав, чи підтримує він законопроєкт, на що президент додав:
"Я сподіваюся, що нам не доведеться його застосовувати. У нас уже є серйозні санкції проти Росії", заявив він.
Крім того, Трамп підкреслив, що економіка Росії зараз у дуже поганому стані. При цьому він зазначив, що це більша і потужніша країна з цього погляду порівняно з Україною.
Що передувало і про які санкції йдеться
Нагадаємо, у середу 7 січня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти РФ.
Він розповів, що мав дуже продуктивну зустріч із лідером країни, під час яких було схвалено документ. Грем пояснив, що законопроєкт дасть змогу Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, які підживлюють військову машину Кремля.
Зазначимо, що йдеться про введення 500% мита на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Співавтором цього документа, зокрема, є Грем.
До слова, за словами сенатора, він очікує голосування за законопроєкт уже наступного тижня.