Удар по нафтобазі в Луганську і створення "довгих Нептунів" в Україні: новини за 4 грудня

Вчора, 4 грудня 2023 року, стало відомо про удар ЗСУ по нафтобазі росіян у Луганську. Також у Міноборони повідомили про роботу над створенням "довгих Нептунів".

Війна Росії проти України: останні новини

У ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Луганську

Сили оборони України завдали удару по окупованому Луганську. Було уражено нафтово-мастильні склади росіян.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Луганську невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа.

У мережі писали, що через атаку на нафтобазі спалахнув один із резервуарів. Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо

В Україні працюють над секретним проектом - створенням ракет нового зразка, так званих "довгих Нептунів".

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО", - розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенанта Іван Гаврилюк.

Детальніше про створення нових ракет - у матеріалі РБК-Україна.

Ракети, зенітки та шість САУ "Богдана" на місяць. Зеленський провів військовий селектор

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання військового селектору у понеділок, 4 грудня. Серед іншого обговорювалося питання збільшення виробництва САУ "Богдана".

"Щоденний селектор. Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - заявив він.

Зеленський додав, що дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва.

"Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - підкреслив він.

За його словами, працює і "зерновий коридор". Вже перевищена позначка у 7 млн тонн вантажів.

"Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", - заявив Зеленський.

Він додав, що надзвичайні служби, ОВА та МВА Херсону долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим.

"А Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто", - зазначив він.

Хабар на 35 тисяч доларів. ВРП дозволила арештувати чотирьох суддів

Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Мова йде про В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу.

Зазначимо, що суддів підозрюють в отриманні хабаря за скасування арешту майна в справі колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Тож сьогодні Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення про дозвіл на арешт стосовно всіх чотирьох суддів підтримали одноголосно усі присутні на засіданні ВРП - 15 членів.

Наступний крок - клопотання про застосування відповідного запобіжного заходу буде подане до Вищого антикорупційного суду. Протягом 3 діб питання мають розглянути.

Єврокомісія про 50 млрд євро для України: важливо досягти угоди до кінця року

Угода про надання Україні 50 млрд євро кредитів та грантів, розрахованих на найближчі чотири роки, має бути досягнута до кінця 2023 року. У такому разі Київ зможе продовжити отримувати допомогу від ЄС із початку 2024 року.

"Важливо досягти угоди до кінця року, щоб забезпечити отримання Україною нашої допомоги з початку наступного року", - наголосила представниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

Вона нагадала, що лідери ЄС багато разів говорили про те, що ЄС і надалі надаватиме "сильну фінансову, економічну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, стільки, скільки буде потрібно".

"Це є частиною перегляду MFF (багаторічного бюджету ЄС, - ред.), Єврокомісія запропонувала новий фонд обсягом до 50 млрд євро і далі надаватиме передбачувану фінансову підтримку Україні на період 2024-2027 років", - зазначила вона.

Пізонеро додала, що мета такого фонду зрозуміла - допомагати Україні долати соціально-економічні, екологічні наслідки війни, робити внесок у відновлення та модернізацію України.

Зима ускладнить бої. Столтенберг запевнив Умєрова у незмінній підтримці НАТО України

Міністр оборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вчора, 4 грудня, провели переговори у Брюсселі. Сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та нагальні військові потреби Сил оборони у протистоянні агресії РФ.

Генсек Північноатлантичного альянсу запевнив у незмінній підтримці України з боку союзників та партнерів. Також зауважується, що зимові умови вплинуть на перебіг битв та боїв.

"З огляду на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення", - зазначили в НАТО.

Столтенберг підтвердив, що блок надаватиме довгострокову підтримку українській стороні, щоб зробити Збройні сили України "цілком сумісними" з НАТО, та "ще більше наблизити їх до Альянсу".

Глава МОУ Умєров і генсек НАТО також обговорили шлях України до членства в Північноатлантичному альянсі та зусилля нашої держави щодо реформування.

"Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, що перед цим Столтенберг зустрічався з головою МОУ Умєровим двічі: у Києві у вересні та під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні.

Понад 7 млн тонн вантажів. Кубраков розповів про роботу тимчасового коридору у Чорному морі

Тимчасовим коридором у Чорному морі вже пройшло 200 суден. При цьому вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси.

"Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн - продукція українських аграріїв", - повідомив віце-прем'єр України Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, з 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден - на вхід.

При цьому він додав, що сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.

У Байдена терміново звернулися до Конгресу щодо допомоги Україні

Директор Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланда Янґ направила Конгресу терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу Україні.

У листі, оприлюдненому Білим домом, зазначено, що припинення фінансування та надходження зброї для українців "поставить Україну на коліна на полі бою", не лише поставивши під загрозу її здобутки, а й "збільшивши ймовірність російських воєнних перемог".

"Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США", - написала Янґ.

Вона також нагадала конгресменам, що "немає жодного чарівного джерела фінансування".

"У нас закінчилися гроші - і майже бракує часу", - акцентувала Янґ.

У Білому домі також стверджували, що фінансування допоможе зміцнити промислову базу США, оскільки старі системи озброєнь будуть доставлені в Україну та замінені новими, виготовленими в Сполучених Штатах.

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по КНУ iм. Шевченка в Києві

У Києві затримали агента ФСБ, який тогоріч скорегував ворожий ракетний удар по одному з місцевих вишів. Зрадником виявився 40-річний мешканець столиці.

"Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисник розвідував місця локацій особового складу та техніки ЗСУ на території столиці та у Житомирській області.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці, якого затримали в його помешканні у Києві. Наразі зрадника затримано за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою.

"Йому загрожує довічне ув’язнення", - підсумували в Службі безпеки України.