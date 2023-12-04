У ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Луганську

Сили оборони України вчора, 3 грудня, завдали удару по окупованому Луганську. Було уражено нафтово-мастильні склади росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram .

"Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам", - йдеться у повідомленні.

Фото: Розташування складів росіян (t.me/AFUStratCom)

Зазначається, що вони знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.

Удар по Луганську

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Луганську вночі невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа.

У мережі писали, що через атаку на нафтобазі спалахнув один із резервуарів. Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.