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У ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Луганську

Луганськ, Понеділок 04 грудня 2023 17:45
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У ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Луганську Архівне фото: У ЗСУ підтвердили удар по нафтово-мастильним складам у Луганську (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України вчора, 3 грудня, завдали удару по окупованому Луганську. Було уражено нафтово-мастильні склади росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Луганську

Фото: Розташування складів росіян (t.me/AFUStratCom)

Зазначається, що вони знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.

Удар по Луганську

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Луганську вночі невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа.

У мережі писали, що через атаку на нафтобазі спалахнув один із резервуарів. Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

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