Російська влада підтвердила ліквідацію в Україні генерала Завадського

Генерал-майор Володимир Завадський, заступник командувача 14-го армійського корпусу Росії, дійсно ліквідований в Україні.

Про це заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гусєв заявив, що Завадський загинув "на бойовому посту у зоні спеціальної військової операції".

"Спеціальна військова операція" - це термін, який російська влада змушує використовувати своїх громадян під загрозою ув'язнення.

Видання iStories, що займається розслідуваннями, повідомило, що Завадський став сьомим генерал-майором, смерть якого була підтверджена Росією, і 12-м генералом, про смерть якого повідомлялося з початку війни.

Смерті високопосадовців російських офіцерів, які військові аналітики в деяких випадках пояснюють успіхом України в перехопленні повідомлень, стали більш рідкісними в міру продовження війни.

Завадський був офіцером, який отримав безліч нагород, і колишнім командиром танка, сказав Гусєв, додавши, що його смерть стала важкою втратою, що спричинила "пронизливий біль".

Ліквідація Завадського

Про смерть Завадського стало відомо наприкінці листопада. Російські пропагандисти повідомили, що генерал підірвався на міні 28 листопада. Де саме це сталося, прокремлівські ЗМІ не повідомляли. На момент ліквідації Завадський був заступником 14-го Армійського корпусу ЗС РФ.

За даними розвідувального OSINT-спільноти Inform Napalm, командувач Таманської дивізії генерал-майор Володимир Завадський нібито був поранений і евакуювався з Ізюма під час успішного наступу українських військ у Харківській області у 2022 році.

Нагадаємо, у липні 2023 року в районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

У червні 2022 року управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.