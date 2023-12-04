Зима ускладнить бої. Столтенберг запевнив Умєрова у незмінній підтримці НАТО України

Міністр оборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 4 грудня, провели переговори у Брюсселі. Сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та нагальні військові потреби Сил оборони у протистоянні агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО .

Генсек Північноатлантичного альянсу запевнив у незмінній підтримці України з боку союзників та партнерів. Також зауважується, що зимові умови вплинуть на перебіг битв та боїв.

"З огляду на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення", - зазначили в НАТО.

Столтенберг підтвердив, що блок надаватиме довгострокову підтримку українській стороні, щоб зробити Збройні сили України "цілком сумісними" з НАТО, та "ще більше наблизити їх до Альянсу".

Глава МОУ Умєров і генсек НАТО також обговорили шлях України до членства в Північноатлантичному альянсі та зусилля нашої держави щодо реформування.

"Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, що перед цим Столтенберг зустрічався з головою МОУ Умєровим двічі: у Києві у вересні та під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні.

Глава Міноборони України Рустем Умєров і генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі 4 грудня (фото: nato.int)

"Зимовий" етап війни

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що зараз війна перебуває на новому етапі. Зокрема зима ускладнить бойові дії. В інтерв'ю The Economist глава держави розповів, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні РФ програє. Також Зеленський розповів, що особисто не хоче думати про довготривалу війну, проте готується до цього. За його словами Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей".

Раніше військові експерти в розмові з РБК-Україна пояснили, чи вплинула негода на бойові дії на фронті, та на що можна очікувати взимку.

Додамо, перед цим генсек НАТО Столтенберг наголошував, що військова підтримка України на користь самого Альянсу. За його словами, блок має продовжувати допомагати українській стороні "і в добрі, і в погані часи".