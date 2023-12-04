Ракети, зенітки та шість САУ "Богдана" на місяць. Зеленський провів військовий селектор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Щоденний селектор. Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - заявив він.

Зеленський додав, що дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва.

"Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - підкреслив він.

За його словами, працює і "зерновий коридор". Вже перевищена позначка у 7 млн тонн вантажів.

"Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", - заявив Зеленський.

Він додав, що надзвичайні служби, ОВА та МВА Херсону долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим.

"А Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто", - зазначив він.

САУ "Богдана"

"Богдана" - українська колісна 155-мм самохідна артилерійська установка. Розробка розпочата щонайменше з 2018 року. Стала першою українською САУ, що розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за окупований на той час росіянами острів Зміїний. Цього року офіційно прийнята на озброєння ЗСУ.

З відкритих джерел відомо, що на озброєнні українських військ їх лише сім штук, і то разом із несерійними зразками.

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