ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврокомісія про 50 млрд євро для України: важливо досягти угоди до кінця року

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 15:47
UA EN RU
Єврокомісія про 50 млрд євро для України: важливо досягти угоди до кінця року Фото: угоди щодо пакету на 50 млрд євро для України потрібно досягти до кінця 2023 року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Угода про надання Україні 50 млрд євро кредитів та грантів, розрахованих на найближчі чотири роки, має бути досягнута до кінця 2023 року. У такому разі Київ зможе продовжити отримувати допомогу від ЄС із початку 2024 року.

Про це заявила представниця Єврокомісії Ана Пізонеро, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Важливо досягти угоди до кінця року, щоб забезпечити отримання Україною нашої допомоги з початку наступного року", - наголосила вона.

Вона нагадала, що лідери ЄС багато разів говорили про те, що ЄС і надалі надаватиме "сильну фінансову, економічну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, стільки, скільки буде потрібно".

"Це є частиною перегляду MFF (багаторічного бюджету ЄС, - ред.), Єврокомісія запропонувала новий фонд обсягом до 50 млрд євро і далі надаватиме передбачувану фінансову підтримку Україні на період 2024-2027 років", - зазначила вона.

Пізонеро додала, що мета такого фонду зрозуміла - допомагати Україні долати соціально-економічні, екологічні наслідки війни, робити внесок у відновлення та модернізацію України.

Чому важливо схвалити виділення 50 млрд. євро до кінця 2023 року?

У червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчується вже наприкінці 2023 року.

Зазначимо, що за даними Financial Times, Україна все ж таки може не отримати 50 млрд євро від країн Євросоюзу через низку розбіжностей усередині об'єднання. Детальніше – у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Евросоюз Допомога Україні
NEWS
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС