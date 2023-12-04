Єврокомісія про 50 млрд євро для України: важливо досягти угоди до кінця року

Угода про надання Україні 50 млрд євро кредитів та грантів, розрахованих на найближчі чотири роки, має бути досягнута до кінця 2023 року. У такому разі Київ зможе продовжити отримувати допомогу від ЄС із початку 2024 року.

Про це заявила представниця Єврокомісії Ана Пізонеро, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Важливо досягти угоди до кінця року, щоб забезпечити отримання Україною нашої допомоги з початку наступного року", - наголосила вона.

Вона нагадала, що лідери ЄС багато разів говорили про те, що ЄС і надалі надаватиме "сильну фінансову, економічну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, стільки, скільки буде потрібно".

"Це є частиною перегляду MFF (багаторічного бюджету ЄС, - ред.), Єврокомісія запропонувала новий фонд обсягом до 50 млрд євро і далі надаватиме передбачувану фінансову підтримку Україні на період 2024-2027 років", - зазначила вона.

Пізонеро додала, що мета такого фонду зрозуміла - допомагати Україні долати соціально-економічні, екологічні наслідки війни, робити внесок у відновлення та модернізацію України.

Чому важливо схвалити виділення 50 млрд. євро до кінця 2023 року?

У червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчується вже наприкінці 2023 року.

Зазначимо, що за даними Financial Times, Україна все ж таки може не отримати 50 млрд євро від країн Євросоюзу через низку розбіжностей усередині об'єднання. Детальніше – у матеріалі.