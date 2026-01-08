Удар по логістиці РФ: ЗСУ вразили нафтобазу в Криму та ремонтний підрозділ

Українські захисники уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами на території тимчасово окупованого Криму.

Йдеться про ешелон із ПММ, який перебував на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське", що використовувалася для забезпечення підрозділів угруповання військ РФ "Днєпр".

Унаслідок вогневого ураження було порушено логістичні ланцюги постачання пального окупаційним військам, масштаб завданих збитків наразі уточнюється.

Окрім цього, на Оріхівському напрямку українські сили вдарили по ремонтному підрозділу противника. Об’єкт було уражено в районі населеного пункту Гірне на тимчасово окупованій території Донецької області, що має безпосередній вплив на здатність ворога відновлювати техніку на передовій.

Удари по тилу ворога

Сили оборони України послідовно продовжують операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ та її наступальних спроможностей.

Російські війська критично залежать від стабільного постачання пального, боєприпасів і ремонту техніки, особливо на південному напрямку.

Впродовж останніх місяців Сили оборони України системно завдають ударів по складах, нафтобазах і транспортних вузлах окупантів, зокрема в Криму та на сході країни.

Такі дії змушують ворога витрачати додаткові ресурси на логістику, ускладнюють проведення наступальних операцій і знижують інтенсивність бойових дій з боку РФ.