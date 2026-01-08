Удар по логистике РФ: ВСУ поразили нефтебазу в Крыму и ремонтное подразделение

Украинские защитники поразили подвижной состав с горюче-смазочными материалами на территории временно оккупированного Крыма.

Речь идет об эшелоне с ГСМ, который находился на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское", которая использовалась для обеспечения подразделений группировки войск РФ "Днепр".

В результате огневого поражения были нарушены логистические цепи поставки топлива оккупационным войскам, масштаб нанесенного ущерба пока уточняется.

Кроме этого, на Ореховском направлении украинские силы ударили по ремонтному подразделению противника. Объект был поражен в районе населенного пункта Горное на временно оккупированной территории Донецкой области, что имеет непосредственное влияние на способность врага восстанавливать технику на передовой.

Удары по тылу врага

Силы обороны Украины последовательно продолжают операции по снижению военно-экономического потенциала РФ и ее наступательных возможностей.

Российские войска критически зависят от стабильных поставок топлива, боеприпасов и ремонта техники, особенно на южном направлении.

В течение последних месяцев Силы обороны Украины системно наносят удары по складам, нефтебазам и транспортным узлам оккупантов, в частности в Крыму и на востоке страны.

Такие действия заставляют врага тратить дополнительные ресурсы на логистику, затрудняют проведение наступательных операций и снижают интенсивность боевых действий со стороны РФ.