Дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в РФ, - джерела

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела СБУ.

Так, у Нейському районі Костромської області РФ спалахнула масштабна пожежа на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління. На цьому складі лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.

З цього арсеналу постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.

Дрони СБУ також вразили нафтобазу "Геркон Плюс" населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області РФ. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку.