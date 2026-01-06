Дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в РФ, - джерела
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела СБУ.
Так, у Нейському районі Костромської області РФ спалахнула масштабна пожежа на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління. На цьому складі лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.
З цього арсеналу постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.
Дрони СБУ також вразили нафтобазу "Геркон Плюс" населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області РФ. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку.
Удари дронів по РФ
Нагадаємо, що військові та енергетичні об'єкти в Росії останнім часом дедалі частіше зазнають атак безпілотників.
Зокрема, 1 січня під ударом був нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок влучання на території об'єкта було зафіксовано пожежу.
Також під удар потрапили установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан. Ціль було уражено, а результати уточнюють.
Раніше ми писали, що 3 і 4 січня в Москві два дні поспіль закривали столичні аеропорти через атаку невідомих дронів. У другий день у зв'язку з інцидентом було затримано близько 200 рейсів.
Окрім того, у новорічну ніч Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.