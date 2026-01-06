ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в РФ, - джерела

Вівторок 06 січня 2026 14:18
UA EN RU
Дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в РФ, - джерела Фото: СБУ уразила ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела СБУ.

Так, у Нейському районі Костромської області РФ спалахнула масштабна пожежа на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління. На цьому складі лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.

З цього арсеналу постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.

Дрони СБУ також вразили нафтобазу "Геркон Плюс" населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області РФ. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку.

Удари дронів по РФ

Нагадаємо, що військові та енергетичні об'єкти в Росії останнім часом дедалі частіше зазнають атак безпілотників.

Зокрема, 1 січня під ударом був нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок влучання на території об'єкта було зафіксовано пожежу.

Також під удар потрапили установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан. Ціль було уражено, а результати уточнюють.

Раніше ми писали, що 3 і 4 січня в Москві два дні поспіль закривали столичні аеропорти через атаку невідомих дронів. У другий день у зв'язку з інцидентом було затримано близько 200 рейсів.

Окрім того, у новорічну ніч Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Служба безпеки України Дрони
Новини
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка