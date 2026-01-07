ЗСУ уразили нафтобазу та склад технічних засобів росіян, - Генштаб
Сили оборони України атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ, а також склад матеріально-технічних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
"У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів", - зазначили у Генштабі.
Також повідомляється, що у результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.
Окрім того, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.
Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.
Удари ЗСУ по інфраструктурі росіян
Нагадаємо, вчора, 6 січня, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу на території Росії.
Окрім того, 1 січня під ударом був нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок влучання на території об'єкта було зафіксовано пожежу.
Також під удар потрапили установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан. Ціль було уражено, а результати уточнюють.
Раніше ми писали, що 3 і 4 січня в Москві два дні поспіль закривали столичні аеропорти через атаку невідомих дронів. У другий день у зв'язку з інцидентом було затримано близько 200 рейсів.