ЗСУ уразили нафтобазу та склад технічних засобів росіян, - Генштаб

Сили оборони України атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ, а також склад матеріально-технічних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів", - зазначили у Генштабі.

Також повідомляється, що у результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

Окрім того, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.