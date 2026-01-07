ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили нафтобазу та склад технічних засобів росіян, - Генштаб

Середа 07 січня 2026 12:19
UA EN RU
ЗСУ уразили нафтобазу та склад технічних засобів росіян, - Генштаб Фото: ЗСУ уразили нафтобазу та склад технічних засобів росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ, а також склад матеріально-технічних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів", - зазначили у Генштабі.

Також повідомляється, що у результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

Окрім того, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

Удари ЗСУ по інфраструктурі росіян

Нагадаємо, вчора, 6 січня, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу на території Росії.

Окрім того, 1 січня під ударом був нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок влучання на території об'єкта було зафіксовано пожежу.

Також під удар потрапили установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан. Ціль було уражено, а результати уточнюють.

Раніше ми писали, що 3 і 4 січня в Москві два дні поспіль закривали столичні аеропорти через атаку невідомих дронів. У другий день у зв'язку з інцидентом було затримано близько 200 рейсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка