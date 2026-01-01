ЗСУ уразили Ільський НПЗ в Росії та низку цілей ворога у Донецькій області, - Генштаб
Сили оборони України у ніч на 1 січня уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання ударних дронів по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.
Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан. Ціль уражено, результати уточнюються.
Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.
Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання дронів типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються.
Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".
Також у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.
У Силах спеціальних операцій також підтвердили удари по об'єктах росіян у Донецькій області.
Удари по російських об'єктах
Нагадаємо, у новорічну ніч Сили безпілотних систем завдали ударів по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.
Також раніше повідомлялося про влучання дронів у місті Людиново Калузької області, де розташована нафтобаза і атаку на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Також цієї ночі невідомі дрони атакували Москву. З цієї причини було закрито один зі столичних аеропортів.
У ніч на 31 грудня Сили оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Також під атакою були нафтогазовий термінал "Таманьнефтьгаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.