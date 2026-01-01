ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили Ільський НПЗ в Росії та низку цілей ворога у Донецькій області, - Генштаб

Четвер 01 січня 2026 13:07
UA EN RU
ЗСУ уразили Ільський НПЗ в Росії та низку цілей ворога у Донецькій області, - Генштаб Ілюстративне фото: ЗСУ уразили Ільський НПЗ в Росії та низку цілей ворога у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України у ніч на 1 січня уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання ударних дронів по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан. Ціль уражено, результати уточнюються.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання дронів типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються.

Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

Також у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

У Силах спеціальних операцій також підтвердили удари по об'єктах росіян у Донецькій області.

Удари по російських об'єктах

Нагадаємо, у новорічну ніч Сили безпілотних систем завдали ударів по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.

Також раніше повідомлялося про влучання дронів у місті Людиново Калузької області, де розташована нафтобаза і атаку на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також цієї ночі невідомі дрони атакували Москву. З цієї причини було закрито один зі столичних аеропортів.

У ніч на 31 грудня Сили оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також під атакою були нафтогазовий термінал "Таманьнефтьгаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область НПЗ Генштаб ВСУ Краснодарский край Війна в Україні Атака дронів
Новини
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем